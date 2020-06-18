также в разделеОбщество
«Центр противодействия коррупции» требует от Зеленского уволить судью Смоковича 10
Укрзализныця отстранила главу Киевского вагоноремонтного завода 9
Похороны отца Порошенко перенесли из-за суда 21
Комитет не одобрил выделение МВД 2,7 миллиарда из «коронавирусного» фонда 14
17 июня. Картина дня 19
Дело Гандзюк: Павловский в 17-й раз проигнорировал суд 44
Шмыгаль предлагает назначить экс-регионала Шкарлета министром образования 28
МАУ закрыла продажу билетов на большинство рейсов до 1 августа 19
Бывшего военного разоблачили на торговле боеприпасами 16
СБУ задержала идеолога «Одесской народной республики» 30
Исключить Варнаву из «черного списка» просила СБУ 15
Врачам второго звена хотят поднять зарплату с сентября 42
Резонансное убийство в Каховке: покрывавший убийцу полицейский может отделяться легким сроком 31
В Тернополе вводят новые ограничения из-за COVID-19 26
Задержанному в Киеве российскому неонацисту сообщили о подозрении 21
Шмыгаль поручил проверить расходы Фонда борьбы с COVID-19 9
СБУ проводит обыски в УЗ: закупили б/у и украденных запчастей на 100 миллионов 23
Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 43

Защитники председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Мангера объявили отвод судьи. Об этом заявил прокурор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Андрей Синюк, сообщает Радио Свобода.

Слушания по отводу судьи назначены на 9:00 18 июня.

Напомним, 15 июня, подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, по причине пребывания в больнице якобы из-за проблем с сердцем. 

Спецподразделение СБУ утром 16 июня задержало Мангера в больнице в Херсоне, его привезти в Киев для участия в заседании Печерского районного суда.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

17 марта Печерский суд Киева взял Левина под стражу до 2 апреля без внесения залога.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Позже досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки продлено до 29 июля
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
17
Теги