Защитники председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Мангера объявили отвод судьи. Об этом заявил прокурор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Андрей Синюк, сообщает Радио Свобода.

Слушания по отводу судьи назначены на 9:00 18 июня.

Напомним, 15 июня, подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, по причине пребывания в больнице якобы из-за проблем с сердцем.

Спецподразделение СБУ утром 16 июня задержало Мангера в больнице в Херсоне, его привезти в Киев для участия в заседании Печерского районного суда.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

17 марта Печерский суд Киева взял Левина под стражу до 2 апреля без внесения залога.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Позже досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки продлено до 29 июля.