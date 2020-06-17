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Судебное заседание в отношении одного из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского не состоялось, сообщается на странице сообщества «Кто заказал Катя Гандзюк?» в Facebook.

«Сегодня организатор покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский снова пропустил судебное заседание в Одессе. Его адвокат Сергет вышел из суда на видеосвязь и сообщил, что у Павловского произошел «гипертонический криз». Такую же болезнь  симулировал и Мангер, чтобы не ехать на суд в Киев», - говорится в сообщении.

Судья отметил, что направит запрос в СИЗО и проверит состояние его здоровья.

Ходатайство Сергета о проведении судмедэкспертизы относительно Павловского отклонили, обязав предоставить его в письменном виде.

Это уже 17-й раз Павловский не является на заседание суда.

Заседание перенесли на 30 июня, 14:00.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского. 

Павловский  якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему  изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

В январе 2020 суд арестовал Павловского.
ForUm

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