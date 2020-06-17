В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника Каховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области, который обвиняется в сокрытии особо тяжкого преступления - убийства (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что во время празднования Нового года, полицейский стал свидетелем ссоры, в результате которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину.

Полицейский без всякого принуждения согласился скрыть преступление. Для этого он взял травматический пистолет, который имел при себе погибший, и для имитации условий самообороны произвел несколько выстрелов в ногу своего товарища.

Из-за действий полицейского правоохранители некоторое время рассматривали ложную версию следствия – убийства с целью самозащиты.

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, около 6:00 1 января в Каховке в результате конфликта бывший сотрудник милиции совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший 26-летний местный житель через два дня умер в больнице.

По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен сотрудник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве.

4 января в Каховке состоялась массовая акция протеста.

Дело об убийстве мужчины в Каховке передали в следственное управление областного отдела полиции «для беспристрастного расследования».

Затем Государственное бюро расследований начало расследование в отношении сотрудника одного из отделов Национальной полиции Херсонской области, который может быть причастен к убийству.