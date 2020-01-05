Об этом заявил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин.

«Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного отдела полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством», — говорится в сообщении.

В то же время глава областной полиции призвал пользователей соцсетей воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Он уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры.

Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы — 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как «умышленное убийство».

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку вроде бы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

Относительно полицейского проводят служебное расследование. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей, а государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины