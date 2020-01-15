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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сотруднику Каховского отдела полиции в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины) – убийства, произошедшего 1 января 2020 в Каховке.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего жителя города.

«С участием правоохранителя были искусственно созданы условия самообороны и скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский совершил выстрелы в сторону товарища из оружия, принадлежавшего потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений», - сообщили в полиции.

Из-за действий подозреваемого правоохранительные органы рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, около 6:00 1 января в Каховке в результате конфликта бывший сотрудник милиции совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший 26-летний местный житель через два дня умер в больнице.

По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен сотрудник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве.

4 января в Каховке состоялась массовая акция протеста.

Дело об убийстве мужчины в Каховке передали в следственное управление областного отдела полиции для беспристрастного расследования.

Государственное бюро расследований начало расследование в отношении сотрудника одного из отделов Национальной полиции Херсонской области, который может быть причастен к убийству.

 
ForUm

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