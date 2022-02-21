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Начиная с 6 февраля, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что в Киев пришла метеорологическая весна, почти на месяц раньше климатической нормы.

Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей и оказалось самой короткой за историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась.

Учитывая прогноз Украинского Гидрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и дальше будут плюсовыми.
ForUm

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