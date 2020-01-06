Государственное бюро расследований начало расследование в отношении сотрудника одного из отделов Национальной полиции Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя в Каховке, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«Начато расследование в отношении сотрудника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 6:00 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший сотрудник милиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице.

По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен сотрудник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве.

Досудебное расследование начато по факту возможного превышения стражем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдаче подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия. Досудебное расследование продолжается.

Дело об убийстве мужчины в Каховке передали в следственное управление областного отдела полиции для беспристрастного расследования.