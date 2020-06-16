Офис генерального прокурора будет требовать для пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом заявил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

Адвокат также сообщил, что меру пресечения будет рассматривать скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк. Новиков отметил, что это было ожидаемо.

«Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15.15.

Сегодня мы получили официальное извещение. Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решение по предварительным ходатайствам ГБР в рамках серии дел против Порошенко», - отметил Новиков.

Он подтвердил, что Порошенко обязательно прибудет на судебное заседание.

«Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны происходит на третий день. Но Порошенко обязательно появится в суде – это принципиальный вопрос, и теперь

еще более принципиальный», - сказал Новиков.

Как сообщал ForUm, следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

В бюро утверждают, что прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не в установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.