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Економіка

Україну очікує від'ємний торговельний баланс

Україну очікує від'ємний торговельний баланс

Україна за підсумками поточного року матиме від'ємний торговельний баланс обсягом понад $70 млрд, що зумовлено як критичним імпортом озброєння та енергетичного обладнання, так і зростанням некритичного імпорту з $13 млрд до $21 млрд.

"У таких умовах програма "Зроблено в Україні" та підтримка локального виробника – це абсолютно критично необхідна програма і комплекс програм, тому що нам треба знижувати імпортну залежність і заміщувати цей імпорт локальним виробником", – повідомив міністр економіки Олександр Кравченко.

У проекті державного бюджету на 2027 рік Міністерство фінансів прогнозує негативний торговий баланс на рівні $69,19 млрд. у поточному році та його подальше збільшення до $79,66 млрд. у 2027 році за рахунок випереджального зростання імпорту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фото: facebook.com/oleksandr.kravchenko.5.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошіУкраїнаторгівляМінекономіки
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