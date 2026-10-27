Борг на 2,7 млрд гривень та «дзеркальні» компанії у Криму: розслідування про бізнес Олександра Дементієнка.

Фінансування російської армії, бізнес в окупованому Севастополі та неповернений кредит майже на 37 мільйонів євро на перший погляд не мають нічого спільного. Проте державні реєстри, судові рішення та журналістські розслідування зводять ці історії до одного прізвища: Олександра Дементієнка.

Від "Інтерпайпу" до власної імперії

Олександр Вікторович Дементієнко народився у Дніпропетровську. За даними медіа "Май Юей" , він може бути позашлюбним сином третього генпрокурора незалежної України Григорія Ворсінова. Втім, це залишається на совісті джерел. Далі біографія звична: школа, університет, а згодом великий бізнес.

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З 1991 року Дементієнко працював у компанії "Інтерпайп", яку очолює його колишній однокурсник Віктор Пінчук. На той час це була одна із найбільших промислових груп пострадянського простору. За даними "Май Юей" , до 2004 року корпорація об'єднувала:

п'ять трубних заводів;

найбільший у СНД Нікопольський завод феросплавів;

пакети акцій трьох гірничозбагачувальних комбінатів;

електромережні компанії у Луганській та Дніпропетровщині;

банки "Кредит Дніпро" та "Укрсоцбанк";

страхову компанію "Оранта".

2004 року партнери посварилися. За версією видання, Дементієнко об'єднався з російським бізнесменом Михайлом Щеголевським, і вони разом претендували на активи вартістю 750 мільйонів доларів.

Поділ майже рік стояв на місці. Змістив він лише 2005-го, коли до процесу приєднався Костянтин Григоришин разом із гуртом "Приват". Підсумок: близько 100 мільйонів доларів, два електромережні підприємства, частка Могилівського металургійного заводу та кілька менших компаній. Загальна вартість отриманого становила близько 300 мільйонів доларів. Це менше, ніж вимагали партнери, але сума не помірна.

Партнер під санкціями та російський слід

Михайло Миронович Щеголевський є громадянином Росії та давнім спільним партнером Дементієнком та Пінчуком. З 2025 року він перебуває під санкціями РНБО за дії, що загрожують національним інтересам України.

Після "розлучення" з Пінчуком Дементієнком разом із Щеголевським контролював Assets Management Group. За даними ресурсу "Генштаб" , у сферу його впливу входили також "Дінекс" та "Дніпро-інвесттехнології". У документах компанії "Ассетс Менеджмент Груп" Дементієнко вказано як засновник.

Вже тоді спостерігалися зв'язки України з Росією. За інформацією "Май Юей" , бізнесмен інвестував у будівництво заводу з виробництва титанового дроту в Росії. Крім того, йому належала п'ята частина акцій російської нафтовидобувної компанії "Четта нафта".

Сімейний бізнес та згасаючий завод

Відомо , що Дементієнко одружений і має двох дітей. За даними аналітиків редакції, дочкою ймовірно Ольга Дементієнко, а сином Сергій Дементієнко. Обидва фігурують у бізнесі батька.

На платформі YouControl Ольга Дементієнко пов'язана з ПрАТ "Завод "Фрегат", ТОВ "Теракепітал" та ТОВ "Кантріхаус". Сергій Дементієнко пов'язаний з тим же "Фрегатом", а також з ТОВ "Санлайт Енерджі 2" та "Санлайт".

Найбільше запитань викликає "Фрегат". Згідно з реєстрами, Олександр Дементієнко переписав підприємство на дочку. Миколаївський завод роками позиціонував себе лідером вітчизняного виробництва мирної агротехніки: дощувальних машин та гідравліки. Проте історія компанії є російський слід. У 2016 році її власником був той же Щеголівський, а у 2016 та 2018 роках завод експортував продукцію до Росії.

Показники підприємства, яке має працювати на країну у воєнний час, стрімко падають. Згідно з відкритими фінансовими даними , дохід заводу змінювався так:

Згідно з відкритими фінансовими даними , у 2021 році дохід заводу склав 816,5 млн грн, а вже у 2022-му впав до 193,2 млн грн. У 2023 році показник знизився ще більше, трохи більше 160 млн грн. В останній рік, коли прибуток ще фіксувався, підприємство заробило трохи більше 200 млн. грн., а з 2025 року його дохід становить нуль.

Чи підприємство могло свідомо довести таке становище, залишається відкритим питанням.

Один будинок та причіп

Гроші Дементієнко точно були. У 2013 році він посів 11-е місце у рейтингу найбагатших бізнесменів Дніпра, опублікованому Forbes, нагадує "368 медіа" .

Задеклароване майно одного з найбагатших дніпрян вражає хіба що скромністю:

один будинок площею трохи більше 1200 кв. м;

чорний Toyota Land Cruiser 2000 випуску;

синій причіп 2006 року.

Іншого майна у доступних даних не видно. Проте редакції вдалося знайти одне показове судове рішення.

2,7 мільярда гривень боргу

Рішенням Господарського суду Києва від 20 грудня 2024 року у справі № 910/17873/20 задоволено заяву ліквідатора ТОВ "Дніпрометалсервісгруп". На двох, знеособлених у документі, суд поклав субсидіарну відповідальність щодо зобов'язань компанії. Він також ухвалив рішення стягнути з них 2691251669,39 грн.

"Дніпрометалсервісгруп" зараз перебуває в стані припинення. Серед її засновників зазначено ТОВ "Екотех" , засновником якого є Олександр Дементієнко.

Звідки взявся борг майже на 2,7 млрд. грн.? Відповідь дає ухвалу Печерського районного суду Києва 2025 року . Між ПАТ "Дельта Банк" та "Дніпрометалсервісгруп" було укладено три кредитні договори:

21 березня 2011 року на 21 млн євро;

21 березня 2011 року на 11 млн євро;

19 березня 2013 року на 4 732 537,11 євро.

Загалом це понад 36,7 млн. євро. Кошти мали повернути до 21 березня 2016 року, але цього так і не сталося.

Гроші пішли до Севастополя

За даними "368 медіа" , кредитні кошти, отримані у 2013 році, були спрямовані на розвиток заводу в Севастополі: на добудову причалу та закупівлю портового обладнання. Потім настав 2014 рік. Після анексії Криму повернути майно або стягнути заставу, що залишилася на півострові, стало неможливо. Гроші фактично осіли в інфраструктурі, що перейшла під контроль Росії.

Матеріали справи свідчать, що після окупації власники швидко перереєстрували бізнес:

"Дніпрометалсервісгруп" стало "дзеркальним" ТОВ "Дніпро Метал Сервіс Груп" за російським законодавством;

заставником по кредиту, ТОВ "Метал Сервіс Група", стало ТОВ "Метал Сервіс Група". Кінцеві бенефіціари в нього самі.

Це ТОВ за 2019-2021 роки сплатило до російського бюджету 8,6 млн. рублів податків.

Кредитори і держава ініціювали масштабний судовий процес, що тривав роками. Його результатом стало рішення щодо субсидіарної відповідальності. За даними журналістів, майже 2,7 млрд грн мають стягнути особисто з Олександра Дементієнка.

Онлайн-медіа "Ненька інфо" у 2025 році привело список заарештованого майна:

100% корпоративних прав "Асетс Менеджмент Груп", це близько 33,5 млн грн;

нежитлові приміщення у Дніпрі та Чернівцях;

кошти на десяти рахунках у "Сенс Банку" та "Укргазбанку", за винятком податкових платежів.

Військові катери для "Ростеху"

Гостра частина історії стосується можливої роботи на армію агресора. За даними "368 медіа" , компанія співпрацює з російською держкорпорацією "Ростех", безпосередньо з її керівником Сергієм Чемезовим, у будівництві військових катерів для російських військ. Між Дементієнком та Чемезовим за версією видання діє ціла мережа компаній-посередників.

Ці відомості підтверджують судові документи. В одному з визначень зазначено, що "Дніпрометалсервісгруп" має фінансово-господарські відносини з ДК "Ростех" щодо будівництва військових катерів для потреб ЗС РФ. Отже, за версією обвинувачення, фігурант може фінансувати агресивну війну проти України. Це злочин, передбачений ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу.

Звідси низка питань. Чи можуть на кримському заводі використати українську технічну документацію та інженерні розробки? Чи забезпечує він тепер виробництво та обслуговування військово-морської техніки для Росії? Адже штурмові та патрульні катери російські спецслужби та Чорноморський флот використовують для патрулювання акваторії Криму, блокування українського судноплавства та охорони логістики оккупантів.

"Юридична вистава" на найвищому рівні

Інше рішення дає ще жорсткіше формулювання. За версією слідства, громадяни України, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності держави, зареєстрували в окупованому Криму ТОВ "Дніпро Метал Сервіс Груп" та ТОВ "Метал Сервіс Група". Вони, за даними слідства, організують діяльність цих компаній на окупованій території та сплачують податки окупаційній владі.

Напередодні повномасштабного вторгнення частину кримського бізнесу було переоформлено на російських власників. Проте згідно з матеріалами досудового розслідування підприємства продовжили виробничу діяльність на півострові. Тому переоформлення більше схоже на юридичну виставу, яка має створити враження, що бізнес залишився в минулому.

За даними "368 медіа" , легалізацію кримських активів у російському правовому полі координували на найвищому рівні. Головним куратором схеми видання називає російського сенатора Володимира Кожина. Фіктивну угоду купівлі-продажу, за цими даними, оформили через російські цінні папери з оточенням окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова.

Що далі

Історія на цьому не скінчилася. Наразі триває кримінальне провадження, фігуранти якого офіційно не названо. Розслідування веде Головне слідче управління ДБР за статтями про державну зраду, зловживання владою та фінансування дій, спрямованих на зміну кордонів території України.

У ухвалі Печерського суду йдеться про:

пов'язані компанії, що після окупації Криму перереєструвалися за законами Росії і продовжили діяльність;

сплату податків у російський бюджет;

контракти з підприємствами російського судноремонту;

активи, які, за версією слідства, залишалися пов'язаними з тими самими бенефіціарами.

Окремі фрагменти (компанії, кредит, Севастополь, російські партнери) складаються в один ланцюг. Чи отримає остаточну юридичну оцінку, покаже суд. Редакція стежитиме за розвитком подій.