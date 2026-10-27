Злочинці вкрали 50 мільйонів у клієнтів банку в Дніпрі

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури завершили досудове розслідування щодо 10 осіб, яких обвинувачують у заволодінні коштами з «неактивних» рахунків клієнтів банків у Дніпрі.

Директорка відділення одного з банків передавала приватному виконавцю інформацію про рахунки клієнтів. Серед них були люди, які тривалий час не здійснювали операцій за своїми рахунками, а також ті, хто перебував за кордоном, повідомляє Офіс генпрокурора.

Використовуючи ці дані, приватний виконавець організовував незаконне списання коштів. Для цього він використовував підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На їх підставі відкривали виконавчі провадження без законних підстав і списували з рахунків клієнтів гроші нібито для погашення боргів.



Надалі кошти перераховували на рахунки довірених осіб, яких підшукував інший учасник групи. Він також організовував подальше виведення коштів у готівку.



В одному з епізодів обвинувачені використали підроблені документи, щоб оформити на себе квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 млн грн. Її законний власник на той час перебував за кордоном.



У ході розслідування встановлено дев’ять потерпілих осіб. Упродовж 2023–2025 років учасники схеми заволоділи їхніми коштами та майном на майже 50 млн. грн.



Обвинувальний акт скеровано до суду стосовно приватного виконавця, ексдиректорки банківського відділення, учасника, який шукав способи виведення коштів, та семи осіб, від імені яких виготовляли підроблені документи та на рахунки яких переказували кошти.

Фото: Офіс генпрокурора.