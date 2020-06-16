Адвокаты подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк главы Херсонского областного совета Владислава Мангера объявили отвод судье. Рассмотрение отложили.

Об этом сказал в комментарии Украинской правде адвокат Дмитрий Ильченко.

«Мы объявили отвод судьи, так как при распределении дела 18 из 20 судей Печерского суда изъяли из автоматического распределения», - сказал он.

Таким образом, по словам адвоката, вопрос, кто будет председательствовать на суде над Мангером, решался между двумя судьями суда.

Адвокат рассказал, что сейчас они находятся у райсуда и ждут, когда определится новый судья, который рассмотрит отвод. Они планируют ждать до 17:00.

По словам Ильченко, Мангеру перед заседанием оказали медицинскую помощь. Также они планируют обратиться к медикам в Киеве, чтобы оценить его состояние.

Адвокат заявил, что даже если врачи скажут о неудовлетворительном состоянии здоровья, Мангер готов участвовать в судебном процессе.

Накануне, 15 июня, подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, по причине пребывания в больнице якобы из-за проблем с сердцем.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

17 марта Печерский суд Киева взял Левина под стражу до 2 апреля без внесения залога.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Позже досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлено до 29 июля.