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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, возможно ли усиление карантинных ограничений, если ситуация относительно распространения коронавирусной болезни будет ухудшаться.

Как передает УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции. «Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином в нашей стране. Относительно ужесточения мер - если в критическом количестве областей произойдет ситуация, которая приведет к росту, то есть в 10 раз и более... это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мер в государстве», - сказал он.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина

5 июня в Украине начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.

По состоянию на 11 июня в Украине подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев.

 

 
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