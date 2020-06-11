Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, возможно ли усиление карантинных ограничений, если ситуация относительно распространения коронавирусной болезни будет ухудшаться.

Как передает УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции. «Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином в нашей стране. Относительно ужесточения мер - если в критическом количестве областей произойдет ситуация, которая приведет к росту, то есть в 10 раз и более... это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мер в государстве», - сказал он.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

5 июня в Украине начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.

По состоянию на 11 июня в Украине подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев.