По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 июня в Украине подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине 456 509 образцов исследовано методом ПЦР и 60135 образцов - методом ИФА.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 1236 (808 выздоровели)
Волынская обл. - 1266 (330 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 981 (695 выздоровели)
Донецкая обл. - 269 (122 выздоровели)
Житомирская обл. - 992 (540 выздоровел)
Закарпатская обл. - 1471 (634 выздоровели)
Запорожская обл. - 510 (303 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1649 (992 выздоровели)
Киев - 3671 (1053 выздоровели)
Киевская обл. - 1919 (616 выздоровели)
Кировоградская обл. - 563 (447 выздоровели)
Луганская обл. - 54 (44 выздоровели)
Львовская обл. - 2414 (589 выздоровели)
Николаевская обл. - 311 (203 выздоровели)
Одесская обл. - 1045 (421 выздоровели)
Полтавская обл. - 276 (256 выздоровели)
Ривненская обл. - 2175 (1164 выздоровели)
Сумская обл. - 203 (159 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1349 (995 выздоровели)
Харьковская обл. - 1374 (657 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (173 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 523 (355 выздоровели)
Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3793 (1176 выздоровели)
Черниговская обл. - 341 (81 выздоровели).
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 10 июня в Украине было зафиксировано 28381 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки 9 июня болезнь диагностировали у 525 человек.
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