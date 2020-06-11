Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в том, что в 2018 году путем издания якобы преступного приказа склонил военное должностное лицо к превышению им власти и служебных полномочий, а сообщение о подозрении уже отправлено ему по почте. Об этом в Telegram написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«В соответствии с требованиями статьи 36, статей 276, 277, 278, 481, 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины в помещении Главного следственного управления Государственного бюро расследований, по моему поручению сегодня сообщено о подозрении народному депутату Украины», - отметила она.

По словам Венедиктовой, в присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора Порошенко отказался от подписания и получения письменного уведомления о подозрении, памятки о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также ходатайство об избрании меры пресечения и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого.

Венедиктова уточнила, что генеральный прокурор имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении, что предусмотрено ч.2 ст.481 Уголовного процессуального кодекса Украины. «После отказа получать документы, народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками явился в помещение Офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств. Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР», - написала она.

По словам Венедиктовой, появление Порошенко со своими адвокатами и однопартийцами в помещении Офиса генерального прокурора является очередным политическим шоу. «Это дело не является политическим. Речь идет о выполнении требований Закона, перед которым все равны. Поэтому Офис генерального прокурора выполняет функции с целью защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства и не позволит издеваться над Законом, устраивая показательные выступления вместо процессуальных действий», - написала она.

Генпрокурор отметила, что сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату по почте, а далее в суде будет избрана мера пресечения.

Напомним, 10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.

По словам адвоката, допрос не состоялся, а дело о картинах было поводом для вручения подозрения Порошенко по делу о назначении Семочко заместителем главы службы внешней разведки.

Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании пятому президенту меры пресечения в виде содержания под стражей.