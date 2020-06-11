также в разделеПолитика
Билоножко: Прошло уже 2 недели после нападения на штаб-квартиру Медведчука, а реакции от полиции и СБУ нет 10
Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку 21
Зеленский зазвал «самую большую беду» Порошенко 45
В РФ обвинили Украину в выходе из минского процесса 38
«Создан механизм игры»: депутат заявляет, что дела против экс-президента Порошенко ничем не закончатся 32
ОП: Представители ОРДЛО будут участвовать в заседаниях ТКГ на постоянной основе 34
Кулеба: Назвал фейком информацию о создании на Закарпатье «венгерского» района 20
Зеленский заявляет, что «спас» Богдана от власти 38
Кабмин назначил и.о. министра экологии 20
ГБР показало видео сообщения о подозрении Порошенко 63
Джапарову назначили заместителем главы МИД 28
Порошенко приехал к Венедиктовой 61
Кушнир: Украинцы хотят порядка и роста экономики, поэтому растет рейтинг оппозиции 22
Послы ЕС решили продлить «крымские санкции» еще на год 22
Новиков: ГБР пыталось вручить Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко 95
На Закарпатье хотят создать «венгерский» район 198
Кабмин готов на этой неделе представить программу действий 235
Зеленский прокомментировал шутки «Квартала» об Украине 36

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в том, что в 2018 году путем издания якобы преступного приказа склонил военное должностное лицо к превышению им власти и служебных полномочий, а сообщение о подозрении уже отправлено ему по почте. Об этом в Telegram написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«В соответствии с требованиями статьи 36, статей 276, 277, 278, 481, 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины в помещении Главного следственного управления Государственного бюро расследований, по моему поручению сегодня сообщено о подозрении народному депутату Украины», - отметила она.

По словам Венедиктовой, в присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора Порошенко отказался от подписания и получения письменного уведомления о подозрении, памятки о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также ходатайство об избрании меры пресечения и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого.

Венедиктова уточнила, что генеральный прокурор имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении, что предусмотрено ч.2 ст.481 Уголовного процессуального кодекса Украины. «После отказа получать документы, народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками явился в помещение Офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств. Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР», - написала она.

По словам Венедиктовой, появление Порошенко со своими адвокатами и однопартийцами в помещении Офиса генерального прокурора является очередным политическим шоу. «Это дело не является политическим. Речь идет о выполнении требований Закона, перед которым все равны. Поэтому Офис генерального прокурора выполняет функции с целью защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства и не позволит издеваться над Законом, устраивая показательные выступления вместо процессуальных действий», - написала она.

Генпрокурор отметила, что сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату по почте, а далее в суде будет избрана мера пресечения.

Напомним, 10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.

По словам адвоката, допрос не состоялся, а дело о картинах было поводом для вручения подозрения Порошенко по делу о назначении Семочко заместителем главы службы внешней разведки.

Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании пятому президенту меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
64
Теги