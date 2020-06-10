В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что готовы провести переговоры с Украиной, в любое удобное для нее время, касательно «черных ящиков» и выплаты компенсаций семьям погибших в крушении авиалайнера «Международных авиалиний Украины», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на иранское информагентство Tasnim

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд на встрече с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком во вторник.

По данным агентства, украинский дипломат поприветствовал такое предложение и пообещал немедленно передать эту информацию компетентным органам в Украине. По его словам, позднее украинская сторона известит Иран о своем решении.

«На встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул, что он готов провести переговоры с украинскими официальными лицами в любое время и в любом месте, определенном украинцами, в кратчайшие возможные сроки, чтобы немедленно решить вопросы касательно «черных ящиков» самолета, выплаты компенсаций семьям погибших и другие вопросы, связанные с трагедией», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.