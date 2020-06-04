Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обеспокоена действиями средств массовой информации, которые обнародовали персональные данные и фотоснимки потерпевшей от насильственных действий работников Кагарлицкого отделения Национальной полиции Украины. Соответствующее заявление опубликовано на странице омбудсмена в Facebook.

По ее убеждению, отдельные медиа опубликовали персональные данные и фотоснимки потерпевшей от насильственных действий полицейских, не учитывая моральные аспекты и права человека.

Согласно статье 32 Конституции Украины никто не может вмешиваться в личную жизнь, использовать информацию о лице без его согласия. Публикация фотографий лица без его согласия является нарушением статей 301 и 308 Гражданского Кодекса Украины, статьи 3 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации», статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Денисова обращает внимание СМИ на необходимость соблюдения Конституции Украины и законов, чтобы в дальнейшем избегать в профессиональной деятельности унижение чести и достоинства человека и гражданина.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратилась с письмом в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в котором требует донести до представителей СМИ не переходить границу нравственных ценностей, за которой стоит человек, его права и свободы.

«Возмущена несоблюдением представителями прессы принципов журналистской этики и толерантности», - подчеркнула Денисова.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.