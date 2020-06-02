В Харькове были задержаны двое мошенников, которые пытались продать должности главы Харьковской областной государственной администрации и главы областного управления Государственной налоговой службы.

По данным СБУ, злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министров.

Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом «Веха» или «Журавль», которые причастны к стрельбе в Броварах.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС.

Фракция «Голос» уже собрала более 40 подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Российские спецслужбы задержали пропавшего 30 мая украинского военного якобы за нарушение государственной границы с Российской Федерацией.

В Конституционный суд поступило конституционное представление 58 народных депутатов относительно отдельных норм закона о Государственном бюро расследований, которыми предполагается право президента назначать директора ГБР.

В Конституционный суд Украины поступило представление 50 народных депутатов относительно признания неконституционным закона об амнистии участников Евромайдана.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против возвращения России к формату «Группы семи», поскольку не видит для этого достаточных оснований.

По так называемым пленкам Деркача открыто два уголовных производства, и их расследуют ГБР и НАБУ.

По состоянию на утро 2 июня подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев.

В аппарате Министерства здравоохранения обнаружили первый случай коронавируса, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.

В Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке.