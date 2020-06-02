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Российские спецслужбы задержали пропавшего 30 мая украинского военного якобы за нарушение государственной границы с Российской Федерацией.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные пресс-центра Федеральной службы безопасности РФ. 

Так заявили, что «нарушитель» был без документов, по данным ФСБ, его зовут Добринский Е. В.

У него, предположительно, нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Напомним, в субботу, 30 мая, на административной границе между материковой частью Украины и Крымом без вести пропал украинский военный. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.
ForUm

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