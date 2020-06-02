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Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на промтоварном рынке в Одессе.

В результате происшествия ранения получили два человека, сообщила пресс-служба столичного главка.

Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица.
ForUm

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