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В аппарате Министерства здравоохранения обнаружили первый случай коронавируса, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

«Вчера в аппарате Минздрава был обнаружен первый случай заболеваемости коронавирусом. Сразу был обнаружен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник. Определенное число этих лиц. Сегодня будет проведено соответствующее тестирование. Какое-то количество людей будет отправлено в самоизоляцию», - сказал Степанов.

По состоянию на 2 июня в Украине лабораторно подтверждено 24 340 случаев COVID-19. За сутки – 328 новых случаев.
ForUm

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