Фракция «Голос» уже собрала более 40 подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

«По состоянию на сейчас более 40 депутатов уже подписали постановление об отставке Авакова. Пока это представители «Голос» и «Слуги Народа». Ждем присоединения других фракций. Чтобы на пятницу, в час вопросов к правительству, иметь полный комплект», - написал он в Facebook.

Напомним, на понедельник, 1 июня, было запланировано проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. На заседание приглашено руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Представители фракции «Голос» планировали требовать отчета министра внутренних дел Арсена Авакова по преступлениям, совершенным правоохранителями.

Аваков на заседание комитета не пришел.

Фракция партии «Слуга народа» хочет заслушать доклад Авакова во время часа вопросов к правительству в пятницу, 5 июня.