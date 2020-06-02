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В Украине по состоянию на утро 2 июня подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев, сообщил Центр общественного здоровья.

По данным СНБО, выздоровели за последние сутки 388 человек, умерли – 9.

В общем заболели 1747 детей и 4682 медики. На амбулаторном лечении 16 896 пациентов, из них 1460 детей и 3805 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7444 человек, из них 287 детей и 877 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось 286 людям.
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