также в разделеОбщество
СБУ: «Торговцы» госдолжностями хвастались связями с руководством ВР 7
Ляшко: После 22 июня адаптивный карантин могут изменить 10
«Еще немного»: Синоптик обещает Украине потепление 7
Идеолога «Сумской народной республики» будут судить заочно 11
Кинотеатры и санатории начнут открывать с 10 июня 12
СБУ разоблачила вмешательство в электронную систему Госгеокадастра 12
Пассажиров в поездах «Интерсити+» продолжит кормить «Вог Кафе» 15
Стрельба в Броварах: Задержали еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом 29
Главы МИД «нормандского» формата проведут очередную встречу 16
Метеорологическое лето в Киеве опаздывает на 2 недели 10
В Минздраве заверили, что не скрывают данные о смертности от COVID-19 17
У ГБР появились вопросы к одному из руководителей тернопольской полиции 23
Второй день работы камер видеофиксации: в Украине резко сократилось число нарушений 29
Кулеба: Мы не будем помогать России решать проблему с водой в Крыму 71
В мире возмущены нападением на офис ОПЗЖ в Киеве 30
В Мариуполе задержали боевика из «группы Безлера» 27
СМИ опубликовали документы об офшорах на Багамах: почти 60 фирм – украинские 73
Мошенники пытались за $1 миллион продать должность главы Харьковской ОГА 94

В Конституционный суд Украины поступило представление 50 народных депутатов относительно признания неконституционным закона об амнистии участников Евромайдана, сообщает пресс-служба КСУ.

«Сегодня, 2 июня, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины закона «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 21 февраля 2014 года №743-VII», - говорится в заметке.

Среди авторов представления народные депутаты из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», внефракционные депутаты Антон Поляков, Анна Скороход, Вадим Новинский, а также депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Авторы представления считают, что положения этого закона «противоречат предписаниям Конституции Украины, а его принятие Верховной Радой произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения, принятия и вступления в силу законов».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
6990 грн.
29
Теги