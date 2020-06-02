В Конституционный суд Украины поступило представление 50 народных депутатов относительно признания неконституционным закона об амнистии участников Евромайдана, сообщает пресс-служба КСУ.

«Сегодня, 2 июня, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины закона «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 21 февраля 2014 года №743-VII», - говорится в заметке.

Среди авторов представления народные депутаты из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», внефракционные депутаты Антон Поляков, Анна Скороход, Вадим Новинский, а также депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Авторы представления считают, что положения этого закона «противоречат предписаниям Конституции Украины, а его принятие Верховной Радой произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения, принятия и вступления в силу законов».