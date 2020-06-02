Служба безопасности Украины сообщила подробности задержания группы злоумышленников, которые «торговали» должностями госслужащих, в частности постом главы Харьковской ОГА.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес одессит совместно с киевлянином. Они обещали клиентам лоббировать их назначения на руководящие должности в органах государственной власти и в правоохранительных органах.

Злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министров.

В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы установили, что мошенники готовились получить 1 млн долларов США за якобы решение вопроса о назначении кандидата на должность председателя Харьковской областной государственной администрации. Еще 100 тыс. долларов злоумышленники планировали получить за назначение на должность начальника Главного управления Государственной налоговой службы Харьковщины.

Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками от харьковчанки 60 тыс. долларов США. В такую ​​сумму они оценили «помощь» в получении мандата народного депутата на довыборах в парламент.

Оперативники СБУ задержали злоумышленников в одном из ресторанов Харькова во время получения задатка в сумме 150 тыс. долларов США за назначение обоих чиновников: $100 тыс. за пост главы ОГА и $50 тыс. - начальником налоговой.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), и избрании в отношении них меры пресечения.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводилась Управлением СБУ в Харьковской области совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы со следователями Шевченковского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1.

Напомним, 2 июня в Харькове были задержаны двух человек, которые пытались продать должности главы Харьковской областной государственной администрации и главы областного управления Государственной налоговой службы.