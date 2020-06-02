Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.

Об этом Трамп заявил во время прямого включения из Розового сада Белого дома, сообщает Укринформ.

«После того, что произошло в городе (Вашингтоне, – ред.) прошлой ночью, я отправляю туда тысячи вооруженных солдат, военнослужащих и правоохранителей, чтобы остановить беспорядки, кражи, вандализм, погромы и бессмысленное уничтожение имущества», - заявил президент США.

Он напомнил, что в Вашингтоне продолжается режим комендантского часа, который должен «строго выполняться».

«Те, кто несут угрозу невинным жизням, а также имуществу, будут арестованы и привлечены к уголовной ответственности, на всех законных основаниях. Я хочу, чтобы организаторы этого террора знали, что им грозят суровые уголовные наказания и длительные заключения», - заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что мобилизует «все имеющиеся федеральные ресурсы - гражданские и военные», для противодействия протестам по всей стране. При этом он назвал себя «президентом правопорядка».

«Если какой-нибудь город или штат не предпримут необходимых шагов для защиты жизни и собственности жителей, я распоряжусь развернуть войска, которые быстро решат проблему», - подчеркнул американский лидер.

Он указал, что больше всего от беспорядков страдают мирные граждане и бедные громады. «Как их президент я буду бороться за то, чтобы обезопасить их от бунтов», - отметил Трамп.

Президент заверил, что является союзником всех мирных протестующих. Впрочем, по его словам, нынешними протестами воспользовались «анархисты, жестокие толпы, поджигатели, мародеры, преступники и бунтовщики».

«Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови, преступления и покушения на гуманность», - подчеркнул Дональд Трамп.

Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.