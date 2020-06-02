Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против возвращения России к формату «Группы семи», поскольку не видит для этого достаточных оснований.

Об этом он заявил во время брифинга в Брюсселе, передает Европейская правда.

«ЕС считает формат G7 чрезвычайно важным многосторонним инструментом для стран, которыми руководят общие ценности, интересы и обязательства. Сотрудничество между партнерами-единомышленниками даже более жизненно важна в такие непростые времена. Участие РФ в тогдашней G8, как вы знаете, было приостановлено, пока РФ не изменит курс и условия не позволят вернуться к G8 и проводить содержательные дискуссии. И это не то, что сейчас происходит», - сказал глава европейской дипломатии.

Он напомнил, что декларация, принятая в марте 2014 года, объясняет, почему G8 стала G7, и отметил, что «трудно поверить, что в нынешних обстоятельствах группа снова может стать G8».

«Я бы также хотел подчеркнуть, что прерогативой председательства в G7, которое сейчас занимает США, является выдавать гостевые приглашения. Но изменение членства, изменение формата на постоянной основе не является прерогативой председательства G7», - добавил Боррель.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает саммит G7, по крайней мере до сентября. Он также заявил, что хочет пригласить к участию во встрече на высшем уровне Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. По словам Трампа, нынешний формат саммита является «очень устаревшим».

В G7 входят США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония. Россия из этой группы была исключена в 2014 году после начала агрессии против Украины.

Правительство Великобритании не поддерживает возвращение к формату G8 с участием России.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против идеи Трампа о приглашении России.