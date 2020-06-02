В Конституционный суд поступило конституционное представление 58 народных депутатов относительно отдельных норм закона о Государственном бюро расследований, которыми предполагается право президента назначать директора ГБР, сообщает пресс-служба КСУ.

«В Конституционный суд Украины 2 июня поступило конституционное представление 58 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины «О Государственном бюро расследований» от 12 ноября 2015 № 794-VIII (с изменениями)», – говорится в сообщении.

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые положения закона не соответствуют ряду статей Основного закона Украины.

Представляют представление в КС депутаты от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин и Василий Нимченко.

Напомним, по действующим законам Украины президент имеет право назначать на должность, увольнять с должности директора НАБУ и директора ГБР. Процедура выписана законом, но в статье 106 полномочий президента назначать на такие должности нет.

3 сентября 2019 года Верховная Рада приняла в целом постановление «О внесении в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлении в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции Украины проекта закона «О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Госбюро расследований)» (№1014).

Конституционный суд Украины признал данный законопроект неконституционным.

4 февраля Верховная Рада отказалась отправить на доработку проект закона №1014.

24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№2116).

Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении 3 декабря.