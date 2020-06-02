Сегодня, 2 июня, в Харькове были задержаны два жителя Киева, которые пытались продать должности главы Харьковской областной государственной администрации и главы областного управления Государственной налоговой службы. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

«Только что в ресторане «Ла Страда» в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тыс. долл. за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области», - говорится в сообщении.

По словам Кучера, общая стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в 1 млн долларов.

«На данный момент продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела», – подчеркнул он.