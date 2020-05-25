Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена, сообщает Украинская правда.

Через два месяца карантина и вынужденного простоя, столичная подземка наконец снова заработала в обычном режиме.

В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако разрешают заходить без перчаток, что противоречит правилам.

Станции начали работать по обычному графику.

Напомним, киевский метрополитен приостановил работу ночью 17 марта.