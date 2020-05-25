В Днипре возобновили работу метрополитена. Об этом на своей странице в в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15:00», – отметил он.

Напомним, утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

Харьковский метрополитен также возобновил работу.