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В Днипре возобновили работу метрополитена. Об этом на своей странице в в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15:00», – отметил он.

Напомним, утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

Харьковский метрополитен также возобновил работу.

 
ForUm

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