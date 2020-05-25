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Харьковский метрополитен возобновил работу, сообщается на странице предприятия в Facebook.

Метро возобновило работу в 5:30 понедельника 25 мая – в соответствии с приказом Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета от 22 мая (№132).

По данным издания Vgorode, очевидцы утверждают, что на платформы подземки попали как люди в масках, так и без них. При этом работники метро носят маски.

Напомним, с 22 мая в Украине вводится адаптивная модель карантина

С 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.
ForUm

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