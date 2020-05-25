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В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что в Тбилиси не планируют пересматривать стратегическое партнерство с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии по результатам первой рабочей встречи с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе, отозванным из Киева для консультаций после того, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен на должность главы Исполнительного комитета реформ - консультативно-совещательного органа при президенте Украины, сообщает Укринформ.

«На сегодняшней встрече мы заслушали информацию посла и обсудили вопросы и перспективы двусторонних отношений между Грузией и Украиной с учетом сложившейся ситуации. Мы хотели бы еще раз уточнить, что вызов посла в столицу для консультаций является шагом, принятым в дипломатической практике. Грузинская сторона приняла это решение в связи с назначением лица, осужденного в Грузии, украинскими властями на государственную должность, что, по мнению грузинской стороны, не соответствует духу сотрудничества между двумя странами», — сказано в заявлении МИД.

При этом МИД Грузии подчеркивает, что в Тбилиси не планируют пересматривать стратегическое партнерство между двумя странами.

«Грузия продолжает работать с Украиной по ряду стратегических вопросов — это оккупация территорий, процесс европейской и евроатлантической интеграции, в обычном порядке. Естественно, мы будем наблюдать за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, и в соответствии с этим будет принято решение о дате возвращения посла в Украину», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Как отмечается, сроки возвращения в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине зависят от тех шагов, которые предпримет правительство страны в плане нормализации отношений с Грузией.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После этого чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали в Тбилиси для консультаций.

Президент Владимир Зеленский счел такую реакцию ошибочной.
ForUm

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