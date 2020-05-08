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Президент Владимир Зеленский назвал ошибочной реакцию Грузии на назначение экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом Зеленский сказал журналистам во время рабочей поездки в Луганской области, сообщает УНИАН.

Комментируя заявление грузинской стороны об отзыве посла из Украины для консультаций из-за назначения Саакашвили, Зеленский заявил: «Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла (из Грузии. – Ред.) в Украину, потому что отношения между нашими странами длиннее любого руководства любой страны».

«Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что у каждой», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что назначение Саакашвили – «это наше решение, наша внутренняя политика». «Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его председателем Исполкома совета реформ при президенте Украины», - заявил Зеленский.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После этого чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали в Тбилиси для консультаций.
ForUm

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