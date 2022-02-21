Российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В воскресенье, 20 февраля, около 21:00 российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.

«При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов», - подчеркнула Маляр.

Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации.

Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей.

Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант.