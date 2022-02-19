Министерство социальной политики предлагает изменить Методику расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для предоставления социальных услуг. Соответствующий проект обнародовала Федерация профсоюзов Украины, пишет Косатка.Медиа.

Согласно проекту, при расчете совокупного дохода семьи будут учитываются доходы в денежной форме, не только в национальной валюте, но и в иностранной валюте, полученные из любых источников как на территории Украины, так и за ее пределами.

В совокупный доход семьи дополнительно планируется включить:

денежные переводы, полученные из-за границы;

другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные лицом.

В то же время, документом предлагается установить, что лица не включаются в состав семьи получателя социальных услуг в случае, если они фактически не проживают вместе.

Это можно доказать на основании акта обследования жилищно-бытовых условий, сведений из реестра территориальной громады, подтверждающего сведения о месте жительства (нахождения) лица, документально подтвержденных данных проживания по другому адресу (договор аренды имущества, сведений с места обучения/работы).

Напомним, на сегодня средний размер субсидии составляет около 1700 гривен в месяц, но в зависимости от состава домохозяйства и условий проживания может составлять и несколько тысяч гривен в месяц, что является существенной поддержкой конкретной семьи.

Согласно данным Госстата, украинцы по итогам 2021 года задолжали за коммунальные услуги 81,4 млрд. грн.

Только за декабрь долги выросли на 8,7 млрд. грн. При этом за год задолженность выросла на 1,3 млрд.

Самые большие неплатежи в платежках за газ, включающие услуги поставки и распределения, – в декабре долги увеличились на 4,6 млрд, до 33,8 млрд грн. Кроме того, существенно выросли долги за тепло и горячую воду: в ноябре долги были на уровне 23,3 млрд., а к концу года – уже на уровне 26,6 млрд. грн.

На 1 января 2021 года почти 1,8 млн семей пользовались льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии получали около 3 млн. семей.