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Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отзовут в Тбилиси для консультаций из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, передает Эхо Кавказа.

Залкалиани подчеркнул, что речь не идет о разрыве дипотношений с Украиной или пересмотре стратегического партнерства между странами.

Министр также отметил, что «понижен уровень должности, первоначально предложенной Саакашвили». Залкалиани связывает это со скептическим отношением к персоне Саакашвили в политическом спектре Украины.

«Со стороны стратегического партнёра даже назначение на такой пост осужденного в Грузии и находящегося в розыске человека вызывает вопросы. Из-за этого, принято решение отозвать посла Грузии в Украине, господина Теймураза Шарашенидзе для консультаций. Это принятый в дипломатической практике шаг, который означает, что в отношениях есть определенные проблемы. Для обсуждения дальнейших шагов необходимо провести консультации с послом», - заявил Залкалиани.​

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
ForUm

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