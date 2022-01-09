В Украину и Грузию вторглась Российская Федерация, а не НАТО. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, говорится в сообщении посольства США в социальной сети Twitter, пишет ИС.

По словам Энтони Блинкена, происходящее в Украине касается не только Украины.

«Давайте будем очень четкими по этому поводу: НАТО не вторгалось в Украину, НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это все за последние годы, среди многих других вещей, сделала именно Россия», — сказал Блинкен после срочного заседания НАТО.

Он также заявил, что разговоры об агрессивной политике НАТО безосновательны, поскольку это не Альянс вторгся в Украину и Грузию, а Россия.