Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и его «помощником» завершено. Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Действия обоих обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

«Узнав об этом, заместитель министра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл. США. Как заверил экс-чиновник, эта сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия и другие», – говорится в сообщении.

По данным НАБУ, в процессе реализации этой коррупционной схемы, у экс-чиновника появился повод реализовать еще одну. «Он узнал от представителя физического лица о другой проблеме, связанной с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу физического лица. В ответ заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за 100 тыс. долл. США вознаграждения, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда для принятия соответствующего решения», – отметили в Бюро.

«В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до 80 тыс. долл. США. После получения первой ее части, в сумме 50 тыс. долл. США, заместитель министра и его «помощник» распределили средства между собой. 14 августа 2019 бывший чиновник получил от представителя ООО часть средств из обусловленного 1 млн долл. США - 450 тыс. долл. США - за якобы решение земельного вопроса и второй транш - 30 тыс. долл. США - за разрешение вопроса с судебной ветвью власти. Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его «помощника», привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали», – сообщили в НАБУ.

3 апреля следствие открыло подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Напомним, 14 августа 2019 замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны якобы за вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

30 января 2020 года Грымчака освободили из-под стражи.