Бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным и отменить приказ о его увольнении с должности, сообщает пресс-служба суда.

«Максим Нефедов просит ОАСК восстановить его в должности председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева», - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета министров Украины от 24 апреля «Об освобождении Нефедова Максима Евгеньевича от должности Председателя Государственной таможенной службы Украины» и просит восстановить его в указанной должности.

В то же время, Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (почасовой) заработной платы.

В данное время суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.

Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.

Позже стало известно, что Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.

29 апреля Кабинет Министров назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы.

Верланов обжаловал свое увольнение в ОАСК.