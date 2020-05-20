также в разделеОбщество
Степанов: Недофинансирование психбольниц составляет 898 миллионов 6
Долгачев: После «лабораторного скандала» Трамп и Помпео сменили риторику в адрес Китая 27
Утвержден порядок запуска транспортного сообщения в Украине 67
Видеофиксацию нарушений ПДД запустят с 1 июня 37
Межобластные перевозки планируют возобновить в начале июня 23
Зеленский: Заказчики убийства Гандзюк сядут за решетку 16
Кабмин ввел до 22 июня адаптивный карантин 375
Зеленский: Из-за заявления боевиков Кучма созывает экстренное заседание ТКГ 70
Президент: Межобластное сообщение пока запускать не будут 48
На Луганщине у бывшего боевика нашли 200 килограммов взрывчатки 12
В Кабмине рассказали, когда разрешат открыть кинотеатры 22
За минувшие сутки украинские военные ранили 3 оккупантов 14
У нардепа Мейдича обнаружили коронавирус 21
19 мая. Картина дня 34
СМИ: В США начали новое расследование против Коломойского 51
В Сумах люстрированного прокурора восстановили в должности 14
Дожди и заморозки: в Украине продолжаются погодные контрасты 63
Зеленский сменил начальника Центра по борьбе с терроризмом СБУ 31

Бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным и отменить приказ о его увольнении с должности, сообщает пресс-служба суда.

«Максим Нефедов просит ОАСК восстановить его в должности председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева», - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета министров Украины от 24 апреля «Об освобождении Нефедова Максима Евгеньевича от должности Председателя Государственной таможенной службы Украины» и просит восстановить его в указанной должности.

В то же время, Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (почасовой) заработной платы.

В данное время суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.

Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.

Позже стало известно, что Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.

29 апреля Кабинет Министров назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы.

Верланов обжаловал свое увольнение в ОАСК.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги