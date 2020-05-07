В Окружной административный суд Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины и Государственной налоговой службе Украины, истцом в котором указан Сергей Верланов.
Как сообщает пресс-служба суда, среди требований иска – признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым Верланов был уволен с должности председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности. По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.
26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.
Позже стало известно, что Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.
29 апреля Кабинет Министров назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы.
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