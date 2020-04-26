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Правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, документы будут приниматься до понедельника 27 апреля включительно, вакансия опубликована на сайте государственной службы.

Должностной оклад установлен на уровне 29 400 грн.

От кандидатов требуется:

- степень высшего образования - не ниже магистра;

- общий стаж работы - не менее семи лет;

- опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б», или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в налоговой сфере - не менее трех лет.

Конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.

Напомним, что 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.
ForUm

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