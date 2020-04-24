Кабинет министров уволил руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефедова и его заместителей, а также главу Госналоговой службы Сергея Верланова, сообщил нардеп Алексеей Гончаренко.
«Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы», - написал он в Telegram.
Также уволены заместители главы Гостаможслужбы - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.
«С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский», - указал он.
Напомним, 25 июня 2019 заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов выиграл финальный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
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