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В Министерстве цифровой трансформации изменили процедуру создания электронного «Дія.Підпису», сообщил глава ведомства Михаил Федоров.  

«Теперь не нужно крутить головой, а лишь один раз моргнуть. И все — вы подтвердили личность и подписали документ, - сообщил министр. - Вы использовали Дія.Підпис, когда генерировали COVID-сертификат в Дії. Им еще можно подписать любые PDF-документы: контракты, заявления на отпуск, договора аренды и т. д. И самое главное — вам не нужно ходить в госорганы для этого».

Дія.Підпис — самая защищенная цифровая подпись в смартфоне, и теперь она еще удобнее и проще, подчеркнул Федоров.
ForUm

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