Министерство цифровой трансформации запустило функцию push-сообщений в «Дии» о проверках кредитной истории граждан. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Проверка кредитной истории — это обязательный этап при оформлении кредита. Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, — вы сразу же увидите пуш в приложении Дія», - написал он.
Это уже работает по умолчанию в вашем приложении, обновлять Дію не нужно.
Федоров напомнил, что в прошлом году Украина стала первой страной в мире, которая узаконила е-паспорта. Цифровые документы намного безопаснее, чем бумажные.
Большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и передать кому-то. Это одна из главных причин, почему в киберполе сейчас много дел с кредитными схемами.
«Дия» не подключена к организациям, которые выдают микрокредиты. А для того чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, — нужна цифровая подпись, пояснил министр.
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