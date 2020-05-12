Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что грузинскому народу грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены в результате его назначения на должность председателя Исполнительного комитета реформ в Украине, против чего протестует власти Грузии. Об этом он заявил в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи», передает Радио Свобода.

«Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает», - заявил он.

По его словам, значительная часть того, что люди покупают в грузинских магазинах, «например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, - завозится из Украины».

Бывший президент Грузии также утверждал, что против его назначения в Киеве на самом деле была Москва.

«Для России это был очень принципиальный вопрос... Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина – независимая страна, а ее президент – полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу быть яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо », - утверждал Саакашвили.

По данным ООН, импорт в Грузию из Украины по состоянию на 2018 год был пятым по объему – после импорта из Турции, России, Китая и Азербайджана, - и составлял 5,6 процента от общего импорта.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После этого чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали в Тбилиси для консультаций.

Зеленский счел такую реакцию ошибочной.