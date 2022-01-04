Находящийся в Руставской тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями, сообщил адвокат Шота Тутберидзе.

«Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста», - сказал в понедельник журналистам адвокат.

Он сообщил, что Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами, передает Интерфакс.

«Мы, адвокаты также требуем от пенитенциарной службы конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками», - заявил адвокат.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.