также в разделеПолитика
СМИ нашли Зеленского в Буковеле 20
НАТО собирается на внеочередное заседание из-за угрозы наступления РФ 14
Вадим Рабинович: Войной прикрывают воровство и неумение управлять государством! Войны нет, не будет и не предвиделось! 28
Броницкая: Мы видим имитацию реальной работы не только Денисовой, но и всей украинской власти 13
Медведчук: Два с половиной года правления Зеленского означают одно: страна из бедной при Порошенко превратилась в нищую 12
Евросоюз и США не будут раскрывать детали санкций против России 14
Глава европейской дипломатии посетит Украину 13
Глава МИД ФРГ обсудит в США напряженность между Россией и Украиной 10
Посольство Беларуси осудило участие белорусов в марше в честь Бандеры 70
Зеленский опубликовал фото первой тренировки в 2022 году 27
Калиниченко: Именно «зеленая» власть виновата в срыве освобождения 4 украинок, о котором еще год назад договорился Медведчук 12
Ермак: Очень важно предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе 66
Зеленский рассказал о первом разговоре года с Вашингтоном 41
Денисова, Баканов и Зеленский персонально ответственны за жизнь здоровье всех пленных в тюрьмах ОРДЛО, обмен и освобождение которых они заблокировали, - Кузьмин 89
Маркарова: Украина получит военные катера от США 19
Маркарова рассказала о безвизе с США 120
Зеленский назначил директора ГБР 76
Украина закрыла доступ во внутренние воды для российских кораблей 45

Находящийся в Руставской тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями, сообщил адвокат Шота Тутберидзе.

«Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста», - сказал в понедельник журналистам адвокат.

Он сообщил, что Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами, передает Интерфакс.

«Мы, адвокаты также требуем от пенитенциарной службы конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками», - заявил адвокат.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги