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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, впервые публично признал, что у него есть малолетняя дочь Элис-Мария Саакашвили.

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале «Мтавари архи» примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», - написал он в соцсети.

Политик  не назвал имя матери своей дочери, но ранее СМИ сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США, родила дочь и ее назвали Элис-Мария, сообщает Интерфакс.

По информации СМИ, в 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру стоимостью в $2 млн для своей давней знакомой Софо Нижарадзе.

Пока неизвестно, посетит ли Нижарадзе своего гражданского мужа в Руставской тюрьме, в которой Саакашвили не раз посещала его украинская гражданская жена, депутат Рады Елизавета Ясько. Официальная жена Саакашвили - Сандра Руловс так ни разу и не навестила Саакашвили в тюрьме.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
ForUm

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