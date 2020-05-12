В Министерстве здравоохранения рассказали, в каких регионах нет послаблений карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Степанов назвал примеры усиления карантинных мероприятий.

«Со вчерашнего дня по всей стране введено смягчение карантина. Но на местах есть возможность усиливать карантин. У нас уже есть примеры, когда есть усиление мер. Например, в Киеве не открываются ТРЦ, в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. Это все то, что и является адаптивным карантином», - заявил глава Минздрава.

Также заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина назвал Львовскую область как пример региона, где есть риск усиления карантинных мероприятий.

«В качестве примера могу назвать город Львов. Мы говорим, что с 11 мая уже откроются парикмахерские, салоны красоты. А во Львове сейчас в последние два-три дня отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому мэр Львова созвал свою комиссию техногенной и экологической безопасности. Они еще раз рассмотрели этот вопрос, приняли решение, что для Львова еще не будут открывать парикмахерские. Еще будут смотреть по динамике, будут смотреть, как это будет происходить в Киеве. А после этого вернутся к вопросу, это нормальная практика», - подчеркнул Ляшко.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 сделан ряд послаблений.