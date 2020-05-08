На период майских праздников с 13:00 9 мая в 06.00 12 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба ОГА.
В частности введены ограничения по передвижению и пребывания граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней.
Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардийцямы за соблюдением гражданами карантинных ограничений.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.
29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.
Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.
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